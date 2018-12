Da Årets Bil havde det næsten magiske navn

Rudolf Hruska, der tidligere havde været konstruktionschef for Alfasud, havde været ansvarlig for skabelsen af den nye Giulietta.

Bilen, hvis navn stammer helt tilbage fra 1954, er for mange en af de bedste Alfaer nogensinde. I første omgang som en lille sportslig bil, men allerede året efter udvidet til også at omfatte en mere praktisk firedørs sportsedan.

0-100 km/t.: 11,3 sekunder.Topfart: 175 km/t. Forbrug: Ca. 11 km/l. Pris i 1978: Cirka 80.000 kroner. Brødtekst BaggrundDen nye Alfa Giulietta blev baseret på teknologien fra den større Alfetta, men i et mindre format. Den fik et transaksellayout med motor foran, men gearkassen placeret ved bagakslen. Det gav en bedre vægtfordeling mellem akslerne og deraf følgende bedre køreegenskaber. Designet lignede noget, der er gjort med en lineal, og til fødselsdagen af navnet er der også blot sneget sig en enkelt af anden generation af Giulietta med til festlighederne.

Det køreglade valg

Energikrisen var for en stund lagt i glemmeposen, da danske motorjournalister i 1978 gik til afstemning om Årets Bil i Danmark, for italieneren vandt foran mere fornuftige modeller som Simca Horizon, Datsun 160 J og Toyota Starlet.

Der var da også fuldblodsteknik i en almindelig familiebil med blandt andet de Dion-bagaksel, to knastaksler og to dobbelte karburatorer. Motormæssigt er vi også rykket en klasse eller to op. Mindste motor er en 1,3-liters (82 hestekræfter), og største motor er en 2,0-liters (172 hestekræfter). Med 1,6-liters motor klarer den 0-100 på 12 sekunder, og tophastigheden er 175 kilometer i timen. At bilerne så også holdt stille på værksted ganske ofte er en anden sag.

Prisen for en Giulietta startede ved 79.995 kroner.

Selv om vognen var populær i hjemlandet Italien og blev foretrukket af det lokale politi, var det faktisk i Sydafrika, der blev solgt flest. Produktionen af Alfa Giulietta blev dog indstillet i 1985, hvor 75-modellen afløste.