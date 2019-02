DS7 Crossback Élégance: Et avanceret fransk sofastykke

Den høje DS7 Crossback, som vi tester i topversionen, Élégance, er den første i en ny generation af modeller fra PSA's prestigemærke. Den har mange talenter, men byder også på en del gimmicks.

Få folkeslag har en så stærk forhistorie at trække på som franskmændene, hvad enten det handler om kunst, kulturrevolution eller kokkerier. Og så er der lige køretøjerne, hvor Citroën med DS-modellerne fra 1950'erne satte hele den motoriserede verden skakmat. PSA har siden 2010 arbejdet på at skabe et nyt DS-premium-mærke, der både trækker på anerne og peger frem. Det bliver relanceret i disse år, hvor DS7 Crossback er første spydspids. Det er en crossover, som er en direkte konkurrent til biler som Audi Q5, og hvor vi tester topmodellen, Élégance, med 2,0-liters dieselmotor på 180 hk, automatgear og en ladning ekstraudstyr som blandt andet nattesyn, 20-tommer fælge og en pakke med blandt andet køassistent og vejbaneassistent. Samlet giver det en slutpris på 674.00 kroner. DS kan dog fås fra 400.000 kroner for en 1,5 HDi med 130 hk, manuelt gear og udstyrsniveauet Prestige. Det udstyrsniveau koster 500.000 kroner med samme motor som testbilen, mens beskatningsværdien ved erhvervsleasing her er 443.000 kroner. Men lad os gå om bord i SUV'en, der bygger på samme undervogn som Peugeot 5008, og som stort set har samme længde og højde, men er 10 centimeter bredere. Det borger for de praktiske dyder i den hævede crossover med plads til fem. Men her ophører enhver lighed også.

DS7 Crossback Élégance 2,0 Blue HDi 180 aut. 4 STJERNERPris: 674.000 kroner.DS7-model fra: 400.000 kroner.



Grøn ejerafgift, halvårlig: 2580 kroner.



CO2 pr. kilometer: 173 gram (WLTP).



Brændstofforbrug: 15,1 km/l (WLTP).



Motor: Firecylindret benzinmotor på 1,5 liter.



Effekt: 180 hk.



Ydelse: 400 Nm/2000 omdr.



0-100 km/t.: 9,4 sekunder.



Topfart: 218 km/t.



L/B/H: 4,60/2,01/1,63 meter.

Den store SUV er den første i en ny generation af DS-modeller. Den har mange talenter, men byder også på en del gimmicks. Foto: Lars Krogsgaard

Overdænget oplevelse Der er i det hele taget også stor forskel på oplevelsen af bilen, alt efter om du vælger de mere minimalistisk og enkelt stylede grund-DS-modeller eller de nærmest overdængede udstyrsversioner. Prestige har nemlig en mørk såkaldt Performance-front, mens Élégance har en såkaldt Opera med krom. Der er ydermere masser af indbyggede overraskelser i testbilen, hvor nogle har en klar funktion, og andre mere opleves som gimmicks. Vi starter i kabinen, der ikke ligner noget andet på markedet og mere minder om en mellemting mellem en eksklusiv fransk håndsyet lædertaske, loungen på et luksushotel i Paris og en hightech-instrumentering fra et jagerfly. Det glatte læderbeklædte instrumentbord spiller nemlig sammen med en betjening, der i bedste bijouteri-stil byder på knapper og betjeningsgreb, der ikke alene er udsmykket med detaljer i aluminium og sågar gummi, men også nappa-lædersæder med urlænke-mønster, som giver et ekstra pift til billedet. Tag dertil et eksklusivt B.R.M Chronographs-ur, som vipper ud af instrumentbordet, når du starter bilen på den brede start-stop-knap lige under, mens 10 tommer-skærmen har en funktion, der ud over at advare om bløde fodgængere ved nattekørsel altså også byder på et decideret nightvision-kamera, som kan "se" i mørke. Det spiller sammen med et avanceret system af full LED-forlygter og kameraer. Det tilpasser ikke alene lyset efter vejens type og vejrforholdene. Men de diamantformede LED-linser drejer også 180 grader og byder føreren velkommen, når du låser bilen op. Det er noget, som imponerer naboen, men lyder også som teknik, der kan gå i stykker ad åre. På vejen fungerer lygterne dog til UG med klart og langtrækkende lys.

Interiøret har en kombination af læder, møbelmaterialer og hightech instrumentering, men det er nærmest for overvældende. Foto: Lars Krogsgaard

Intelligent affjedring Ydermere byder crossoverne på en avanceret aktiv affjedring, som er standard Élégance, og hvor kameraerne i DS7'eren scanner for ujævnheder i vejen og indretter affjedringen efter dette for at gøre fremfærden så komfortabel som mulig. Dog kun, når bilen er sat op i Comfort-mode og kun i dagslys. Altså nærmest et overflødighedshorn af luksus og hightech. Det er udstyr, som bygger på kendt PSA-teknologi. Spørgsmålet er så, om det er nok til at lokke kunder til i de højere luftlag, hvor Mercedes, Audi, BMW og Volvo dominerer. Svaret er måske. Der er ingen tvivl om, at DS7'eren er en alsidig kunstner på vejen. Den opleves først og fremmest som en stor bil med vægten lagt på det komfortable. Et lille klik med den centrale joystickagtige gearvælger, og du er på vej. Dieselmotoren på 180 hk er pakket godt ind, og kræfterne overføres glidende gennem det ottetrins automatgear, der har en udligningsfunktion, som minimerer tøven mellem gearerene. DS lover uhørt komfort med det kamera-baserede system i Comfort-mode. Vi oplever affjedringen som ganske gelinde, men ikke ekstraordinær. Her er faktisk mere forskel mellem Normal- og Sports-mode, hvor bilen skifter karakter fra en gedigen allrounder til en crossover med mere nerve. Den store DS7 på 1600 kg bliver dog aldrig så sportslig og skarp, som for eksempel Audi Q5 kan være det. På den praktiske front er der god plads og masser af anvendelighed i bilen, hvor bagagerummet byder på plads til 550 liter, og hvor du i denne version har et bagsæde, der elektrisk kan justere hældningen i ryglænet. C-stolpen tager dog for meget af udsynet bagud.

Testbilen har nattesynskamera. Den store skærm er noget utydeligt og tager opmærksomhed fra vejen. Her virker en indbygget alarm med et ikon for natlige fodgængere bedre. Foto: DS

Ulogisk indretning Selv om der er masser af luksus-fornemmelse, er finishen dog ikke så gennemsolid som hos netop Audi. Faktisk opleves den fine nye Peugeot 508 på næsten samme niveau. På den 12 tommer store skærm kan du også indstille varmen i sæderne og massagefunktionen i forsæderne, der har fem indstillinger. Samtidig virker det, som om en del af betjeningen er lavet for at være anderledes frem for at være funktionel. Det gælder især kontakterne til sideruderne, som meget ulogisk er placeret i midten. Til gengæld er der point til loftslyset, som du kan aktivere med gestikuleren. Som noget unikt kan du bestille "Driver Attention Monitor", som overvåger førerens mimik som blink, ansigtsudtryk og hovedbevægelser. Hvis du viser tegn på træthed, kommer der en advarsel. Den store SUV har selvfølgelig hele pakken af sikkerhedsudstyr. Her er nattesynskameraet dog altså ekstraudstyr til 20.000-30.000 kroner, alt efter variant. Vi har store plusser til den funktion, der viser med logo og advarsel, hvis vi nærmer os fodgængere eller dyr inden for 100 meters afstand. Men funktionen med et billede på storskærmen er mere lir end gavn. Den er forholdsvis utydelig, og du mister også opmærksomhed på vejen, når du stirrer ind i skærmen. Samtidig er den bratte overgang fra en oplyst skærm til kulsort nat ikke god, da det tager nogen tid, før øjnene igen er tunet ind på mørket. Med i basisudstyret Prestige er blandt andet en sikkerhedspakke med avanceret nødbremse, aktive LED-forlygter, et enormt glas panoramaglastag, mens Élégance ydermere har superlyd fra de franske lydentusiaster Focal, trezonet klimaanlæg, elektrisk åbning af bagklap samt elektriske massage og ventilerede sæder inklusive el-ryglænsjustering bag.

Konklusion Den nye store DS7 Crossback er et forfriskende bud i den øvre del af crossover-segmentet. Den byder på en ny mere mættet oplevelse i klassen. Den leverer varen som en luksuriøs SUV med mange talenter og byder på meget udstyr til prisen i forhold til konkurrenterne i premiumklassen. På bundlinjen tilbyder den dog ikke afgørende eller revolutionerende nyt i klassen. Så det handler mest om følelser, som det især gør i disse luftlag. Rationelt er der ikke noget, som gør DS7 Crossback til et bedre valg end de andre i klassen, men den taler til din indre individualist og luksusdyr.