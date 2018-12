Comeback til japansk firmamodel

Farvel til Toyota Avensis og goddag til Camry. Sådan er situationen hos det japanske mærke, efter at man har stoppet for Avensis-produktionen og meldt ud, at der ikke kommer nogen direkte afløser til den kendte familie- og firmabil.

I stedet vil Toyota-forhandlerne forsøge at lokke kunderne over i en Camry, der fra sommeren 2019 bliver fragtet med skib fra fabrikken i USA.

Camry-modellen har i årevis været en af de mest populære personbiler i USA.

Der er tale om en stor vogn med en længde på 4,88 meter og angiveligt masser af plads i kabinen. Umiddelbart bliver modelprogrammet til at overskue, for der kommer kun en enkelt variant. Toyota Camry bliver kun fremstillet som sedan, og det er udelukkende hybridudgaven, som vi kommer til at se i Europa.