Bosch viser komplet selvkørende taxi

Bosch er nemlig ikke alene underleverandør til alle de store bilfabrikker og dermed i forreste linje, firmaet er også engageret i et taxi-projekt sammen med Mercedes, der skal rulles ud i den californiske by San José allerede til næste år.

Hele pakken

Rent teknisk er alt lige fra motor, nødbremse, 360-graders kameraet samt detaljerede kort udviklet af Bosch, der også har indbygget en funktion, så bilen tager højde for vejr- og trafikforhold, når turen går mod ladestationen for at hente ny strøm. Men også bilens eget forbrug til blandt andet aircondition på ruten tages med, ligesom bilen sørger for selvdiagnostisering og software opdateringer, så den ikke pludselig holder stille.

Passagerne identificerer sig med deres smartphone i et system, som også er udviklet af det tyske firma, og afgiver på den måde et digitalt fingeraftryk, før de stiger om bord.

Bosch henviser til konsulentfirmaet Roland Berger, der forudsiger, at behovet er så stort, at vi allerede i 2020 vil se en million "on demand"-busser på vejene i Europa, USA og Kina, der vil fragte varer eller passagerer, mens tallet vil være 2,5 millioner i 2025.

Mange af disse køretøjer vil være til rådighed døgnet rundt og elektriske. De vil være helt selvkørende i midten af næste årti, lyder forudsigelsen.