Højere udgifter til moderne teknologi har gjort det sværere at tjene penge på mikrobiler. Flere producenter dropper segmentet, og andre overvejer at gøre det samme.

"Fortjeneste for denne type biler er lille, og det er derfor, at fabrikanterne ofte samarbejder, når de udvikler og producerer dem," siger Justin Cox, LMC's direktør for global produktion til Automotive News.

Færre modeller vil få salget af minibiler til at falde til under en million årligt fra 2021, mens det sidste år lå omkring 1,14 millioner. Det forudser analysefirmaet LMC ifølge branchebladet Automotive News.

Volkswagen-koncernen og franske PSA Peugeot Citroën har begge udtrykt bekymring for rentabiliteten ved at blive i de mindste segmenter, mens Opel, der også er ejet af PSA, allerede har meldt ud, at man dropper at fremstille de små Karl og Adam.

Det er blevet vanskeligere at tjene penge på at sælge små biler, og det vil sandsynligvis tvinge flere bilmærker til at skære i antallet af de mindste modeller i løbet af de næste fem år.

1. Fiat 500: 177.9782. Fiat Panda: 154.867 3. VW Up: 91.579 4. Toyota Aygo: 86.772 5. Renault Twingo: 79.035 6. Hyundai i10: 78.008 7. Kia Picanto: 70.695 8. Smart ForTwo: 58.748 9. Peugeot 108: 53.796 10. Citroën C1: 49.346 Kilde: Jato Dynamics (salg for januar-november 2018)

Udgifter stiger

Et eksempel på sådan et samarbejde er mellem PSA og Toyota, der længe har bygget de små Citroën C1, Peugeot 108 og Toyota Aygo på en fælles fabrik i Tjekkiet. Men i november sidste år kom det frem, at Toyota vil overtage fabrikken, og at PSA vil forlade segmentet.

Ifølge den franske bilkoncern stiger udgifterne ved at fremstille de små biler.

"Det bliver sværere og sværere at tjene penge i det her segment, fordi selv de små biler skal have masser af teknologi om bord," siger Maxime Picat, der er PSA's direktør for Europa, til Automotive News - uden dog at afsløre, hvad man så har af planer.

Også hos Volkswagen, der har tre modeller i segmentet, VW Up, Seat Mii og Skoda Citigo, er der bekymring om fremtiden for de helt små biler.

Den øverste chef, Herbert Diess, sagde under januars biludstilling i Detroit, at det på lang sigt vil være kostbart at gøre mikrobilerne klar til nye krav om mindre udledning af CO2.

"Jeg er ikke sikker på, hvor mange kunder der vil have råd til vores basismodel, hvis den stiger 3500 euro," sagde han.

På kort sigt er der dog ingen grund til bekymring, for ifølge tyske Auto Bild er Volkswagen allerede langt fremme i udviklingen af en ny Up og den kan få følge af nye generationer Mii og Citigo.

Noget tyder dog på, at flere mikrobiler fremover bliver elektriske. Allerede til efteråret kommer Seat Mii og Skoda Citigo med elmotor og forbedret rækkevidde i forhold til den VW e-Up, som er på markedet i dag. Samtidig stopper benzinudgaverne af de to første i løbet af året, mens VW dropper den elektriske Up, så man i stedet gør klar til en helt ny generation større elbiler.

Citroëns øverste direktør, Linda Jackson, har også tidligere sagt, at en ny C1 formentlig vil blive ren elektrisk.