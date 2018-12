Bilfabrikkerne rydder op

Således har Opel for kort tid siden meddelt, at mikrobilerne Karl og Adam, MPV'en Zafira samt cabrioleten Cascada forsvinder. Hos VW er det nichemodellerne Phaeton, Scirocco og Beetle, der enten er stoppet i produktion eller på vej ud. BMW pensionerer 3-serie GT, mens 2-serie Active Tourer og 2-serie Gran Tourer formentlig samles til én model.

Vi har længe skrevet om de utallige nye modeller og varianter, som især de tyske bilproducenter lancerer i disse år, og som er så omfattende, at selv de bilglade kunder syd for grænsen har svært ved at kende forskel. Men nu bliver der for alvor ryddet op på hylderne.

En bilmodel lever typisk seks år med et facelift midtvejs. Med en udviklingstid på måske tre-fem år er det afgørende, at bilfabrikkerne rammer rigtigt. I disse år stiger kravene til blandt andet motorer, sikkerhedsteknologi og infotainment så hurtigt, at det er mere udfordrende for bilfabrikkerne end nogensinde at følge trop.

Kan ikke betale sig

Spørgsmålet er så, om stationcar-modellerne er det næste, som står for tur. Selv om de er populære i den nordlige del af Europa, ser det anderledes ud fra helikopterperspektiv. Det er samtidig en udvikling, som tager fart herhjemme i takt med, at flere måske dropper den klassisk stationcar til fordel for en SUV eller crossover. Så det er et spørgsmål om, hvorvidt det kan betale sig at holde en produktion i gang.

Store stykantal er nemlig lig med rentabilitet. Derfor er cabrioleter også lige så stille blevet udfaset hos de store mainstreambilproducenter, mens det hovedsageligt er premium-mærkerne, som holder fast. Det samme gælder MPV'erne, som i dag i stor stil er afløst af de højere SUV'er, der også fås med plads til syv.

Der kan dog være håb forude for visse modeller. Således genopstår det gamle folkevognsrugbrød som elbil hos VW om nogle år, og visse medier tror også, at det kan ske for Beetle med rødder tilbage til folkevognsboblen fra 1930'erne.