Bilåret er skudt godt i gang

2019 startede med et bilsalg, som i januar lå med 1400 biler over samme måned i fjor. Kampagne-modeller og mulige prisstigninger er med til at sende salget i vejret.

Det nye år er blevet kørt i gang med fuld fart. I hvert fald, når der bliver set på salget af nye biler. Det lå med godt 21.300 hele 1400 biler over samme måned i fjor. I front finder vi den gamle kending Peugeot 208 med 978 biler, der højst overraskende er fulgt af koncernfætteren Citroën C3 lige efter. På en sikker tredjeplads finder vi Volkswagen Golf, der længe har ligget stabilt i toppen. Den blødt designede Kia Niro crossover har også sneget sig ind på listens 16.-plads. Her er en af forklaringerne, at plug-in-hybrid-varianterne, som faldt i pris ved nytår, og som tegner sig for hovedparten af Niro-salget, også er med til at trække op. Mange bilimportører har kørt specielle nytårskampagner, som har boostet salget. Det gælder blandt andet netop Citroën C3 og Citroën C1, hvor sidstnævnte er den eneste mikrobil, der med en femteplads ligger pænt højt.

Top-20 bilsalget i januar 1. Peugeot 208: 9782. Citroën C3: 907



3. VW Golf: 787



4. Toyota Yaris: 581



5. Citroën C1: 523



6. VW Polo: 467



7. Nissan Qashqai: 467



8. Skoda Octavia: 452



9. Skoda Citigo: 445



10. Toyota Aygo: 442



11. VW Tiguan: 428



12. Peugeot 308: 363



13. VW Up: 359



14. Peugeot 2008: 353



15. Ford Fiesta: 346



16. Kia Niro: 326



17. Hyundai i10: 324



18. Renault Clio: 323



19. Mercedes C-Klasse: 315



20. VW Touran: 313



Kilde: De Danske Bilimportører

Citroën C3 er månedens overraskelse, som er kommet næsten til tops i januar. Foto: Christian Schacht

Nye miljøkrav En tidligere bestseller som VW Up er til gengæld røget helt ned på en 13.-plads, mens SUV'en VW Tiguan, som der er kampagne på, er kravlet op midt på listen. VW ligger dog stadig godt med en række modeller, som også omfatter Polo og Touran. Mercedes C-klasse, som har fået godt fat med priser, som nærmer sig de andre modeller i segmentet, sniger sig også ind på listen, hvor vi finder den noble tysker på en 19.-plads. Den høje Nissan Qashqai, der ellers traditionelt har ligget højt, er gledet ned på en syvendeplads. Men her er man i gang med et modelskifte til nye motorer, som givetvis betyder, at der er flere modeller i pipelinen på vej til det danske marked. Det spiller ganske givet også ind, at der er udsigt til prisstigninger på 3000-14.000 kroner pr. 1. april, når nye miljøkrav og den mere retvisende WLTP-beregning for bilernes brændstofforbrug træder i kraft. Da markedet er meget dynamisk, kan der dog også komme nye kampagner, som betyder, at nogle modeller holder priserne i ave. Elbilerne rører også på sig, og der er kommet nummerplader på 258 nye elbiler, hvilket er markant i forhold til samme tid i fjor, hvor tallet var 36. En stor del tegnes af den helt nye Hyundai Kona Electric, som netop er begyndt at komme ud til forhandlerne.

Kia Niro er hoppet ind på en 16. plads. Især takket været et stort salg af plug-in hybridmodellen. Foto: Jens Høy

Tilfredshed Hos De Danske Bilimportører er direktør Gunni Mikkelsen tilfreds med udfaldet af måneden. - Da vi længe har haft en stor interesse og efterspørgsel, havde vi forventninger til en god start på året, og det skete så også med et særdeles fint salg i januar. Det er et resultat, som vi kun kan være tilfredse med. Vi er derfor glade for den gode start på året, om end vi kun har set en enkelt måned indtil videre. Det tyder på, at de seneste års afgiftsreduktioner og den gode økonomi hos danskerne fortsat påvirker interessen for at skifte den gamle bil ud med en nyere model, lyder det fra Gunni Mikkelsen.