Aston Martin vil også have en høj bil

Hæderkronede Aston Martin er nu klar til at gå i højden. Den bebudede SUV er nemlig tæt på, viser en række testbilleder fra den engelske fabrik, hvis folk i internationale medier betegner nyheden som en af de vigtigste modeller for producenten i mærkets 100-årige historie.

De let buttede former dækker over en høj bil, der vil blande sig i bilernes absolutte superliga. Foto: Aston Martin

Bygges i Wales

Producenten har ikke meldt videre ud omkring motorbestykningen på DBX, men ifølge udenlandsk motorpresse bliver der tale om den 4,0-liters V8-motor med dobbelt turbolader fra Mercedes AMG, som også findes i Vantage og DB11 V8. Eldrift ligger ikke ligefor i denne model, men på sigt skal hele programmet rulles ud med hybrid-modeller og rene elbiler, som vi ser andre steder. Og der skal være en variant af alle modeller i 2025.

Det sker dog sideløbende med Lagonda, som ikke alene har været navnet på mærkets store limousine, men som også bliver et nyt mærke for elbiler hos Aston Martin. Her bliver første model en meget futuristisk SUV-agtig model, som ventes på gaden i 2021.

Den nye DBX, der produceres i aluminium, indvarsler også en ny fase, da den bygges på Aston Martins nye fabrik i St. Athan, Wales. Den tredørs testbil kommer i den endelige version med fem døre, og den siges at få en front a la den seneste Vantage, som netop er gået i produktion.

Under huden er der også masser af teknologi, som er hentet fra Aston Martins tætte samarbejde med Mercedes AMG.

Spørgsmålet er så, om James Bond nu skal til at køre SUV? Ja, hvorfor ikke.

Det er helt i tidens ånd med høje biler, og det er skam sket tidligere, at en engelsk premium SUV blev lanceret af en eller flere superhelte. Det foregik, da den første Range Rover blev lanceret over stok og sten i et afsnit af den engelske action tv-serie "The Persuaders", som herhjemme hed "De uheldige helte", og hvor den engelske skuespiller Roger Moore sad bag rattet i den højrestyrede bil, sammen med amerikanske Tony Curtis.

Selv samme Roger Moore debuterede kort tid efter i Bond-filmen "Live and Let Die" og fortsatte i en lang stribe film efter. Så det ligger lige til højrebenet.