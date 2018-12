Alle nye biler skal have DAB-radio

DAB Plus har bredde til flere stationer, og DR's regionale P4-kanaler rykkede da også herover ved omstillingen i fjor, så det var nødvendigt at skifte for at kunne høre dem.

Så er fremtiden rykket ind i bilradioerne. Fra 2021 skal alle nye biler nemlig været udstyret med en såkaldt DAB Plus-radio. Det sker som led i nye EU-regler, der forventes at blive vedtaget til næste forår, og som betyder, at alle skal have adgang til fordelene ved digital radio, uanset hvor i EU du køber bil.

Hold hestene

Foreløbigt er DAB Plus-radioerne standard i ganske få modeller, mens det er tilkøb i de fleste andre.

Her svinger priserne. En DAB-Plus-modtager til en VW Polo koster således 2800 kroner, mens det er 4000 kroner i en Hyundai i30. Spørgsmålet er så, om det vil være en god idé at investere de ekstra penge i en digital radio allerede nu, hvis du står over at skulle købe ny bil?

Jan Lang, som er analytiker på Bilbasen, mener, at man skal slå koldt vand i blodet og afvente udviklingen. Og han mener heller ikke, at det vil få afgørende indvirkning på priserne for ens brugte bil, når den måske skal sælges om tre-fire år, hvis der ikke er DAB Plus-radio om bord.

- Det hele afhænger af, hvornår politikerne beslutter sig for at lukke det analoge net. Samtidig vil de fleste have mulighed for at hente radio på andre måder, for eksempel gennem Apple Carplay eller ens telefon. Der er jo også flere, som alligevel vælger at høre podcasts frem for radio, siger han.

Samtidig kan DAB Plus-radioerne nå at blive standardudstyr allerede før 2021 som et led i bilimportørernes konstante søgen efter at levere de rigtige pris- og udstyrspakker.

Det digitale signal har den fordel, at du kan køre på tværs af landet og undgå at skifte frekvens, hvis radioen for eksempel er indstillet på P4.

Vi har dog erfaring for, at DAB-signalet ikke er lige godt allerede steder i Danmark, selv om det er blevet bedre. Når det forsvinder, ryger forbindelsen nemlig totalt, mens det ved en FM-radio måske får støj på linjen. Ved en kombineret radio kan du dog skifte mellem begge systemer. Med et rent analogt signal kan man godt få problemer med at høre radio i visse lande, eksempelvis i Norge.