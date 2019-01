Alfa Romeo fintuner modellerne

En stribe ændringer. Sådan lyder oplægget fra Alfa Romeo, som har finpudset den høje Stelvio, der nu kommer med et opgraderet og udvidet motorprogram. Her er den mindste dieselvariant løftet fra 180 hk til 190 hk, hvor den 2,2-liters dieselmotor leverer et moment på 450 Nm.

Opgraderingen kommer i forbindelse med, at modellen er justeret til de nye Euro-normkrav, hvilket også omfatter, at motoren fungerer ved tilsætning af Adblue i brændstoffet.

Denne udgave af Stelvio kommer som altid med automatgear og træk på baghjulene.

Stelvio fås nu også med en 2,0-liters turbobenzimotor med 200 hk, der altid er parret med ottetrins automatgear og Q4-firehjulstræk, der konstant fordeler trækkraften mellem alle fire hjul.