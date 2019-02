- Min far havde bygget en bil til mig, da jeg var 10 år - en mini-kopi af en MG TC. I begyndelsen kørte vi i gården bag værkstedet inde på Frederiksberg lørdag og søndag. Bilen havde en lille motorcykelmotor med noget automatgearkasse fra en amerikansk plæneklipper. Vi havde den med ude på motorbanerne. Når min far kørte race på Amager Travbane, kunne jeg køre på speedwaybanen i den lille bil. Der fik jeg rigtig smag for det. At sætte sig ned i et stykke mekanik, der kunne bevæge sig selv. Et automobil uden pedaler. Den kildren i maven var der, hvor jeg blev vaccineret første gang, siger Jac Nellemann, mens vi spiser en salat i køkkenet oven over gokartbanen.

Selv om Jac Nelleman er fyldt 74 år, elsker han tydeligvis stadigvæk at køre om kap. En kærlighed, han har haft i cirka 64 år. Som tredje generation i Nellemann-koncernen (grundlagt i Randers i år 1900) har bilerne altid fyldt meget. Men det var bag rattet på sin første bil i midten af 1950'erne, at Jac Nellemann mærkede suset for første gang.

Da jeg træder ind i pitområdet, undskylder han høfligt, at han lige har et heat mere. Bortset fra de gråsprængte hår på isserne kunne det lige så godt være en gruppe 16-årige, der dystede denne tidlige eftermiddag på banen. De kække kommentarer, nyfødte anekdoter og adrenalinfodrede blikke er de samme.

Jac Nellemann har flere jern i ilden end en grovsmed i middelalderen, og som delvist udlært værktøjsmager er han heller ikke fremmed for at smede, mens jernet er varmt.

Lidt over, fordi han lige skal være færdig med at køre senior-kart på den indendørs gokartbane hos Power Racing Gokart Akademi i Herlev. En bane og et gokartcenter, han i øvrigt selv ejer.

- I min senere historiske motorsportskarriere har jeg haft nogle fantastiske oplevelser med kanonskønne folk. Især i den løbsserie, der blev lavet for at fejre 60-året for Formel Junior tilbage i 2016. Jeg fik fat i den Alfa Dana Formel Juniorbil, som min far byggede i 1959. Vi startede 100 biler og kørte over 50 grandprixer over to år i både Sydafrika, New Zealand, USA, Canada, Baltikum og sluttede i England på Silverstone sidste sommer. Jeg vandt de 32 løb. Bilerne var meget ens, og det var derfor en stor tilfredsstillelse at kunne vinde den samlede sejr i min fars gamle bil, som jeg i øvrigt selv hjalp en lille smule med at lave dengang, siger han.

Derfra gik det slag i slag. Først byggede han sin egen gokart, og siden blev det til en enkelt optræden i Formel 1. Han arbejdede som værktøjsmager, men indtil han fyldte 30 år, var det motorsporten, der fyldte hans liv. Han gjorde alt, hvad han kunne, for at leve af at køre racerbil.

- Racerbanen er det eneste sted, hvor man rigtigt kan nyde at tage en bil til sit yderste og opleve glæden ved at kontrollere den på grænsen. Farten i sig selv har dog aldrig sagt mig noget. Nu kører du 300 kilometer i Formel 1. Dengang jeg kørte formelbiler, var forskellen mellem Formel 1 og Formel 3 den tid, du brugte mellem svingene, men svingene var de samme, og det er i svingene, køreglæden er størst, siger han.

Men han giver mig dog, at glæden er større, jo tættere man kommer på at kunne mærke bilen. Derfor er en gokart altid sjovere end en moderne gadebil med et hav af elektroniske assistentsystemer.

- Køreglæde er i min optik at kunne beherske et selvkørende instrument på en måde, så den gør det, du vil have - og i motorsport helst så hurtigt som muligt. Kan du det, så oplever du køreglæde, siger han, inden jeg afbryder.

Med en realistisk rækkevidde på små 200 kilometer kan Kia Soul EV klare de fleste af dagligdagens ærinder. Og Jac Nellemann finder en særlig tilfredsstillelse i at komme ind til en varm bil hver morgen, som han bare skal hive ud af stikket for at køre af sted i. Foto: Asger Ladefoged

Anders And-bil

Vi tager en tur igennem hans automobil-CV, og der gemmer sig mange spændende bekendtskaber. Men det er, da han siger, at han virkelig nyder at køre i sin elektriske Kia Soul, at det bliver interessant. Her viser han sig som den diametrale modsætning af klicheen om manden, der har kørt Formel 1 og lever af at importere Aston Martin og afvikle klassiske motorløb.

- Den ligner en Anders And-bil, men jeg elsker den. At komme ned om morgenen til en varm bil uden at have en Webasto-kabinevarmer kørende. Så hiver jeg den ud af stikket og kører enten til Roskilde eller her til Herlev. Den har en lækker kabine, et fedt anlæg, navigation, sædevarme og alt, hvad du skal bruge for at have det rart. Den opfylder alle mine basisbehov, og så har jeg slet ikke dårlig samvittighed, når vores økologiske nabo kører af sted på sin ladcykel - bortset fra at jeg kunne bruge motionen, siger han.

Nu skal det siges, at Jac Nellemann også ejer importen af Kia-biler til Danmark. Han ligner ikke en, der ikke mener det, og da der både holder en Kia Stinger V6 og en Aston Martin Rapide ved siden af den elektriske Kia Soul i garagen, beviser han pointen, hver gang han tager elbilen frem for luksusbilerne på arbejde.

Der er langt fra en hjemmebygget benzinmotoriseret sæbekassebil i 1950'ernes Danmark til en elektrisk minibil fra Sydkorea. Men forskellen illustrerer på mange måder Jac Nellemanns spændvidde, når det kommer til biler. Han har levet et helt liv i bilindustrien og besøgt alle hjørnerne - fra han grundlagde Den Blå Avis sammen med Karsten Ree og erobrede rubrikmarkedet for brugte biler til importen af Lada-biler fra det tidligere Sovjetunionen. Fra en mislykket kvalifikation til et Formel 1 Grand Prix til han fik sit eget Grand Prix i form af CHGP.

Man siger, at når et barn fylder 12 år, er grundsubstansen på plads og svær at ændre. Jac Nellemann mærkede første gang suset ved en maskine, der kan bevæge sig selv uden brug af muskelkraft, da han var 10 år, og hans øre-til-øre-smil under den ugentlige gokartdyst mellem seniorer viser, at han aldrig siden hen har mistet den.