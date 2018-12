Badminton: Odense OBK's ligamandskab har endnu ikke fået point på kontoen, og det er indtil videre blot blevet til 4 individuelle sejre og en kampscore på 4-26 til det unge mandskab.

Til trods for en placering i bunden af ligaen har holdet dog ikke mistet kampgejsten. Det kunne de over 300 tilskuerne i en fyldt OBK-hal ved selvsyn konstatere, da Aarhus AB var på besøg fredag aften.

Det blev til en favorit-sejr på 5-1 til det formstærke Aarhus-mandskab i en kamp, hvor OBK'erne sloges for sagen. Sejren til hjemmeholdet kom i damedouble, hvor Camilla Martens og unge Simona Pilgaard overlevede 6 matchbolde, og tog sejren med 24-22 i 3. sæt i en gyserkamp, der tændte op under publikum.

På banen ved siden af spillede OBK's unge Paw Eriksen og Mads Thøgersen i herredouble ligeså fremragende og vandt 1. sæt over Kasper Antonsen og Phillip Seerup med 25-23. De to unge OBK'ere tændte et håb om endnu en overraskende gevinst, men måtte i de to næste sæt se sig slået med 16 - 21, 17 - 21.

Publikum kunne også glæde sig over en lige så fremragende 1. herresingle mellem Steffen Rasmussen og Anders Antonsen, hvor OBK'eren fulgte med i begge sæt. Semifinalisten fra oktober måneds Danisa Denmark Open 2018 havde dog lige et ekstra gear, og vandt 21-17, 21-18.

Mandag aften venter et spændende opgør mod Greve Strand., der har fået en god start på ligaen med 9 point på kontoen.

Der er genvalg over hele linjen til spillerne der gjorde det så godt mod Aarhus AB, og cheftræner Lennart Engler følger game planen, hvor det handler om, at holdet hele tiden skal lægge lidt til niveauet og blive bedre.

"Det bliver en ny fed kamp", slår Lennart Engler fast: "Greve kommer med et godt hold, de mangler dog deres stærkeste mand, doublespilleren Mathias Kristiansen. Det kan give os en lille åbning i doublerne, hvor Mathias jo er et stærk kort i både mixed double og herredouble", siger Lennart Engler.

"Hvis vi kan blive ved med at finde 5 procent og hæve niveauet, så ser det godt ud. Vi har en reel chance for at spille lige op med Greve-holdet, selvom de må være favoritter til at vinde holdkampen".

"Vores damedouble med Camilla og Simona har gjort det fremragende, og der skal blot lægges lidt til, for at de kan true Greves damedouble. Og så ser jeg muligheder i alle tre singler, hvor Airi Mikkela står godt til Greves unge damesingle, Michelle Skødstrup".

I herresinglerne skal formstærke Steffen Rasmussen op imod indiske Dey Sudhankar, og Patrick Bjerregaard møder finske Kalle Koljonen som Patrick har en god statistik imod.