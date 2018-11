OBK ind i en travl periode

Badminton: Efter at have mødt medaljefavoritterne fra Vendsyssel, Skovshoved og Solrød Strand i de tre første kampe, venter nu fire holdkampe, hvor Odense OBK har bedre chancer for at hente point i kampen for at komme væk fra den kedelige bund i Badmintonligaen.

Tirsdag aften går det løs i Værløse Badminton Klub, hvor der står meget vigtige point på spil i et vaskeægte bundopgør. Værløse ligger nr. 9 med 1 point. Odense OBK ligger nummer 10 med 0 point på kontoen.

De to klubber kender hinanden godt efter hele 3 opgør i sidste års Badmintonliga, hvor alle 3 opgør måtte ud i Golden Set for at finde en vinder.

Hvis Odense OBK skal have point med hjem fra Nordsjælland, skal der findes sejre i singlerne, hvor OBK's Airi Mikkela i damesingle før har vist formstærkt spil mod Værløses Julie Dawall. Steffen Rasmussen møder Rasmus Messerschmidt i 1. herresingle, og her vandt OBK'eren sidste gang de mødtes, og i 2. herresingle har OBK's Patrick Bjerregaard også en god statistik mod Værløses Ditlev Jæger Holm.

Odense OBK har givet sæsondebut til et nyt ungt talent, Simona Pilgaard, der er kommet til Odense fra Kolding, og som skal teste liga-formen af i damedouble med rutinerede Camilla Martens. I herredouble har OBK's cheftræner Lennart Engler givet de unge talenter Mads Thøgersen og Paw Eriksen chancen for at vise flaget igen i ligaen, og i mixeddouble har OBK-trænere også spillet et nyt kort på banen med Emilie Nesic og Emil Hybel, der måske kan ryste Værløses Mai Surrow og Kristoffer Knudsen.

Der er kampstart kl. 19.00, og kampen kan se på livestream på Zibrasport.