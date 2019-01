Foredrag om mesterspionen Thomas Sneum

Assens/Vedstårup: Toldstrupselskabet, der driver modstandsmuseet Toldstrups Hus i Damgade i Assens, har planlagt sine aktiviteter for 2019.

Der lægges ud onsdag den 30. januar med et foredragsarrangement, der finder sted i Strøjer Samlingen på Bogyden 12 i Vedstårup.

Her vil publikum kunne høre lektor Niels Peter Frederiksen fortælle om en af besættelsestidens spektakulære bedrifter - nemlig om de to danske piloter Thomas Sneum og Kjeld Pedersen, som den 21. juni 1941 bragte Sneums hemmelige filmoptagelser og fotos af et nyopført tysk radaranlæg på Fanø fra Sanderum til England i et lille privatejet fly af typen Hornet Moth.

Foredraget begynder klokken 19, og alle er velkomne. Det koster 50 kroner.

Dørene åbnes allerede klokken 18, så der er mulighed for at se Strøjer Samlingen med de mange flotte køretøjer - herunder fire biler med relation til tiden omkring Anden Verdenskrig - inden foredraget går i gang.

Tilmelding senest onsdag den 23. januar på telefon 9393 4448 eller på mail til prebenfind@webspeed.dk /SP