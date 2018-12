Nye detaljer om voldsomme drab: Kvinde og mand forsøgt genoplivet på gårdsplads

- Det er noget, som vi er nødt til at holde til efterforskningen af hensyn til de afhøringer, vi skal have lavet med ham (den anholdte, red.).

- Jeg kan bekræfte, at der er tale om et knivdrab, og at det så rimelig voldsomt ud, siger han til Fyens.dk mandag formiddag.

Fundet i entréen

De to dræbte er ifølge Fyns Politi en 74-årig kvinde, der er beboer og ejer af den gård, hvor hun blev fundet, og en 37-årig mand, der kom for at levere brænde til gården.

Jørgen Andersen oplyser, at den 37-årige mand ikke bor på Helnæs, men på Vestfyn. Han kan dog endnu ikke sige noget om, hvorvidt det var første gang, den 37-årige dræbte leverede brænde til gården, eller om han kom der jævnligt.

Den anholdte og formodede drabsmand er en 43-årig mand, der havde lejet et værelse ved den 74-årige kvinde.

Fyns Politi oplyste søndag, at de to dræbte blev fundet på gårdspladsen, men det er en sandhed med modifikationer, fortæller vicepolitiinspektør Jørgen Andersen til Fyens.dk i dag.

- Da vi kommer derned, viser det sig, at grunden til, at de forurettede ligger på gårdspladsen, er, at lægeambulancen har trukket de forurettede ud, fordi man forsøger at give livgivende førstehjælp.

- Men gerningsstedet er lige inden for dørtrinnet i entréen på gården. De lå relativt tæt på hinanden, siger Jørgen Andersen.

Han kan ikke sige noget om, hvorvidt de dræbte stod til at redde, da lægeambulancen forsøgte at give førstehjælp.