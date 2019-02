Efter knivoverfald: Tre varetægtsfængslet for forsøg på manddrab

Ifølge sigtelsen har de to brødre slået offeret flere gange i hovedet og på kroppen med knytnæver og et træbat. Den 22-årige mand skulle ifølge sigtelsen have stukket manden flere gange med en kniv i hovedet og på kroppen.

De to brødre på 18 og 21 år og en tredje ung mand på 22 år, der onsdag eftermiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør i retten i Odense sigtet for forsøg på manddrab, er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Det oplyser efterforskningsleder Jesper Bæk, Reaktiv Efterforskning, Fyns Politi.

Alle tre sigtede nægter sig skyldige, men den ene bror erkender, at han slog offeret to gange med en stok.

Massivt politiopbud

Tirsdag sen eftermiddag var der massivt opbud af både patruljebiler og indsatsleder samt ambulance midt på Torvet i Østergade i Assens.



Bag politiets afspærringer kunne vidner og Fyens.dk's udsendte se både blod, træbat, skruetrækker og kniv liggende på jorden.

Ifølge vidner var det to større grupper der stødte sammen, og Fyns Politi endte med at anholde fem noget tid efter slagsmålet.

De sidste to anholdte blev ikke fremstillet i grundlovsforhør, da anklagemyndigheden ikke mente, at der var grundlag for yderligere fængsling.