Dobbeltdrab på Helnæs: Drabssigtet er fængslet

Hvem der blev dræbt søndag eftermiddag på en firlænget gård på Helnæs blev mandag over middag offentliggjort i et grundlovsforhør ved Retten i Odense, hvor en 43-årig mand blev sigtet for dobbeltdrab efter straffelovens paragraf 237.

Allerede ved oplæsningen af sigtelsen i grundlovsforhøret kom det frem, at ofrene ved dobbeltdrabet på Helnæs søndag eftermiddag var den 74-årige Hannelore Elisabeth Bess, der er ejer af den gård, hvor de dræbte blev fundet, og den 37-årige Benjamin Bonde Nielsen, der boede vest for Glamsbjerg med sin familie.

Benjamin Bonde Nielsen var ude på gården for at levere noget brænde. Han er ejer af virksomheden Tømrerfirmaet Kildevangen lidt vest for Glamsbjerg. Det er et firma, der tager sig af tømrerarbejde, anlægsarbejde og træfældning. Desuden var den dræbte frivillig brandmand.

Grundlovsforhøret med den sigtede 43-årige mand kom i gang forsinkelse, men det havde specialanklager Klaus Lauridsen, Anklagemyndigheden på Fyn, allerede informeret om samtidig med, at han lagde en tyk bunke papirer til såvel den sigtedes beskikkede forsvarer og til retsformanden, som senere skal tage stilling til, om den 43-årige skal varetægtsfængsles.

Cirka klokken 13.10 kom den 43-årige mand ind i retten iført Maosko og med en tydeligt sår i panden, og fik med det samme en snak med sin beskikkede forsvarer, inden sigtelsen blev læst op.

Ifølge hans forsvarer vil han først senere tage stilling til sigtelsen for manddrab.

I grundlovsforhøret forklarede han, at han har bedt om behandlingstilbud, og at han lider af angst.

- Jeg har mange posttraumatiske påvirkninger. Den første følelse, jeg havde, da jeg blev født, var angst, forklarede han i retten.

Han forklarede også, hvordan han havde klaget over, at det brænde, der blev leveret til den ældre kvinde, var fugtigt og ikke kunne bruges til at fyre med. Imens gik han efter sit eget udsagn rundt og jonglerede med en lang kniv for at gøre den 37-årige Benjamin Bonde Nielsen nervøs og "prøve ham af".

Han forklarede også, hvordan han dolkede den 37-årige, og bagefter følte han, at han blev angrebet af en fjende. Det fik ham til at slå spidsen af sin kniv ind i kraniet på den 74-årige kvinde.

- Jeg kan dræbte på et splitsekund. Jeg ved, hvor man har svage punkter på kroppen. Jeg skal være sikker på, han er død. Det er det, jeg går efter, forklarede den 43-årige drabssigtede mand, som også sagde, at han er lejesoldat og har været jæger gennem mange år.

Efter at han havde dræbt begge to flygtede han fra gården.

- Jeg ser fjender hele tiden. Til højre og til venstre. Alle steder ser jeg fjender, forklarede han.

Først efter at have søgt tilflugt på en nærliggende ejendom bliver han anholdt af politiet.