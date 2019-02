Brødre sigtet: Voldsoffer stukket i hovedet og på krop

Onsdag klokken 13 blev tre unge mænd, heraf to brødre, fremstillet i grundlovsforhør sigtet for forsøg på manddrab, efter en mand blev stukket i hovedet og på kroppen på Østergade i Assens tirsdag eftermiddag.

Sigtelsen lød fortsat på forsøg på manddrab, da anklager Charlotte Ragus læste den højt ved onsdagens grundlovsforhør, hvor tre unge mænd blev fremstillet ved retten i Odense.

Dørene blev lukket, trods protester fra pressen, på grund af politiets yderligere efterforskning.

Den forurettede er endnu ikke afhørt, mens flere vidner også mangler at blive afhørt.

To af de sigtede er brødre, der kun taler arabisk. Derfor var der en tolk med til forhøret.

Ifølge sigtelsen slog brødrene offeret i hovedet og på kroppen med knyttet hånd og et træbat foran Café Banken i Østergade omkring klokken 16.40. Brødrene er henholdsvis 21 og 18 år.

Den ene bror nægter sig skyldig, mens den anden erkender at have slået offeret to gange med en stok. Men de ville begge gerne udtale sig under grundlovsforhøret.

Den sidste sigtede, en 22-årig mand, skulle ifølge sigtelsen have stukket offeret flere gange med en kniv på kroppen og i hovedet. Han nægter sig skyldig, og han ville ikke udtale sig under grundlovsforhøret.

De to brødre blev anholdt klokken 17.31 tirsdag, mens den 22-årige blev anholdt klokken 19.30 samme aften.