Svendborg fB slår Krarup/Espe med 6-0 og sikrer sig tre point

Fynsserien, mænd, Svendborg fB-Krarup/Espe 6-0 (2-0)

Der var pointmæssigt noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Svendborg fB efter hjemmekampen mod Krarup/Espe. Søndagens kamp endte med en 6-0-sejr og tre point til Svendborg fB. Sejren var den femte i sæsonen for Svendborg fB i Fynsserien, mænd. Svendborg fBs mål blev scoret af Magnus Schou Jørgensen (76 og 76), Kasper Hviid (17) og Niklas Huscher (61).

Efter hjemmekampen ligger Svendborg fB nummer syv med 18 point og en samlet målscore på 30-30 efter 15 spillede kampe ud af 26. Krarup/Espe ligger nummer otte med 17 point og en samlet målscore på 27-41.

- Selvom vi tabte 3-0 i sidste runde, så viste vi gode takter, og det fortsatte heldigvis i dag. Så det var en meget flot præstation, og jeg har da også rost spillerne. Med den indstilling, så ser det fremadrettet fornuftigt ud, sagde SfB-træner Søren Dag.

Fra Krarup/Espes træner Khaled Saleh lyder det:- Humøret er egentlig ok. SfB er et godt hold, men derfor behøver vi jo ikke ligefrem hjælpe dem med to selvmål. Ærgerligt, for vi var i perioder godt med. Men vi er enige om, at vi nu kikker fremad.

Svendborg fBs næste kamp spilles søndag den 14. april kl. 11:00 på udebane mod Næsby BK, der ligger nummer ni i rækken med 17 point. Krarup/Espe skal på banen fredag den 12. april kl. 18:00. Det sker på hjemmebane mod Nr. Aaby IK, der ligger nummer 13 i rækken med otte point.

