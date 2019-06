Se målene: OKS tog femte sejr i træk og rykker op i Danmarksserien

OKS hentede tre point i søndagens kamp mod Marstal IF og rykkede samtidig op i Danmarksserien.

Se målene fra kampen herover eller hele kampen her.

Efter hjemmekampen ligger OKS nummer ét med 58 point og en samlet målscore på 75-19 efter 25 spillede kampe ud af 26. Marstal IF ligger nummer seks med 41 point og en samlet målscore på 44-35.

Sejren var den femte i træk og den 17. i sæsonen for OKS i Fynsserien, mænd.

Der var pointmæssigt noget at glæde sig over i omklædningsrummet for OKS efter hjemmekampen mod Marstal IF. Søndagens kamp endte med en 4-1-sejr og tre point til OKS og samtidig rykkede hjemmeholdet op i Danmarksserien.

Fynsserien, mænd, OKS-Marstal IF 4-1 (3-0).

OKSs træner har følgende kommentar:

- Marstal/Rise var svækket, men vi var tålmodige. Vi har spillet mange svære, men gode kampe, mod hold, der har stillet sig ned og været svære at dirke op. Men nu er vi rykket op og det er en fed dag, siger OKS-træner René Lindharth.

Fra Marstal IFs træner lyder det:

- Vi vidste det ville blive svært. Vi er ikke så stærke for tiden og frygtede, at blive kørt over. Men vi fik da sat en prop i efter pausen, siger Marstal/Rises træner Ole Juel.

OKSs næste kamp spilles lørdag den 22. juni kl. 14:45 på udebane mod Svendborg fB, der ligger nummer syv i rækken med 38 point.

Marstal IF skal også på banen lørdag den 22. juni kl. 14:45. Det sker på hjemmebane mod Bogense G & IF, der ligger nummer to i rækken med 54 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.