Se målene: Morud IF får ét point med uafgjort mod Flemløse/Hårby i bundstrid

På hjemmebane spillede Morud IF lørdag uafgjort 1-1 med Flemløse/Hårby. Det uafgjorte resultat var det sjette i sæsonen for Morud IF i Fynsserien, mænd. Den ventede nervekamp om nedrykningen, som der ellers var lagt op til, udeblev, da de to hold i ugens løb begge blev reddet af en protestsag mod Næsby.

Et bjerg, der skulle bestiges

Morud IFs træner har følgende kommentar:

- Flemløse/Hårby er svære at spille i mod. Derfor var det dejligt at få et point og selv afgøre det. Også selv om vi var reddet efter protestsagen mod Næsby. Det har været et bjerg, der skulle bestiges her i foråret for at undgå nedrykning og nu glæder vi os til sommerferie - og derefter til at starte op helt fra bunden, udtaler Morud-træner Allan Pendegast.

Fra Flemløse/Hårbys træner lyder det:

- Det har jo hele sæsonen været vores ambition, at blive i rækken. Og det gør vi så. Og vi er stadig med i pokalen og andetholdet rykker op så det ender med at blive en rigtig fin sæson. Men i dag manglede den sidste gnist måske, siger Flemløse/Hårbys træner Sten Foged.

Kampen var både Morud IF og Flemløse/Hårbys sidste i rækken.

Se målene fra kampen herover eller hele kampen her.

Denne artikel er delvist skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.