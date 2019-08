Se målene: B1913 fik en sejr med hjem fra Bogense

Fyensserien, mænd, Bogense G & IF-B 1913 0-3 (0-0).

Hjemmekampen mod B 1913 resulterede i nul point for Bogense G & IF. Torsdagens kamp endte 0-3.

Nederlaget var det andet i træk og det andet i sæsonen for Bogense G & IF i Fyensserien, mænd. Efter hjemmekampen ligger Bogense G & IF nummer 14 med nul point og en samlet målscore på 1-8 efter to spillede kampe ud af 28. B 1913 ligger nummer syv med tre point og en samlet målscore på 4-3.

Bogense G & IFs træner har følgende kommentar: - Vi skulle have scoret i vores gode perioder, men det gjorde vi ikke! Vi gik ellers til pausen med en god fornemmelse, men en skade i forsvaret betød omrokering og så blev det svært. Og så har vi stadig for mange, der ikke er helt i form, vurderede Bogenses træner, Lars Spinner Hansen.

Fra B 1913s træner lyder det: - Det giver noget humør til drengene. De har også fortjent det, især efter sidste kamp. I dag var forskellen nok, at vi beherskede bolden lidt bedre og havde lidt mere i benene til sidst, sagde B1913-træner Daniel Piwodda.

Bogense G & IFs næste kamp spilles søndag den 25. august kl. 14:45 på udebane mod Marstal IF, der ligger nummer seks i rækken med tre point.

B 1913 skal på banen tirsdag den 27. august kl. 18:45. Det sker på udebane mod topholdet Krarup/Espe, der ligger nummer ti i rækken med et point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.