Se alle ni mål: B1909 giver Aarup BK en lektion i Fynsserien

Albaniserien Herrer - 2019/2020, Pulje 1, B 1909-Aarup BK 8-1 (3-0).

Onsdagens kamp mod Aarup BK resulterede i tre point meget fortjente point for B 1909 efter holdet vandt hjemmekampen med hele 8-1.

Sejren var den fjerde i træk og den fjerde i sæsonen for B 1909 i Albaniserien Herrer - 2019/2020, Pulje 1.

B 1909s mål blev scoret af Nicolai Frederiksen (28, 43 og 78), Jonas Lund (19 og 47), Ilir Jakupi (57), Morten Dyd (65) og Marco Bertelsen (83).

Efter hjemmekampen ligger B 1909 nummer otte med tre point og en samlet målscore på 23-3 efter fire spillede kampe ud af 28. Aarup BK ligger nummer tre med syv point og en samlet målscore på 12-13.

B 1909s træner har følgende kommentar:

- Vi arbejder på at få et ens udtryk hos alle mand og det lykkedes fint i dag. Det er rart at have en mand som Nicolai Frederiksen oppe foran. I dag scorer han to mål og lægger op til to. Vi spillede rigtig flot possesion-spil i dag, men vi er fortsat sultne. Og det skal vi fortsætte med, at være, for vi vil gerne have mange flere sejre, lød det fra en tilfreds B1909-træner John Andersen.

Se målene fra kampen øverst eller hele kampen her.