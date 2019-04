Nr. Aaby IK løber ind i det syvende nederlag i træk

Fynsserien, mænd, Nr. Aaby IK-Bogense G & IF 1-2 (1-1)

Der var pointmæssigt ikke noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Nr. Aaby IK efter hjemmekampen mod Bogense G & IF. Lørdagens kamp endte med et 1-2-nederlag og ingen point til Nr. Aaby IK. Nederlaget var det syvende i træk og det 11. i sæsonen for Nr. Aaby IK i Fynsserien, mænd. Nr. Aaby IKs mål blev scoret af Mikkel Christensen (2).

Efter hjemmekampen ligger Nr. Aaby IK nummer 13 med otte point og en samlet målscore på 14-42 efter 15 spillede kampe ud af 26. Bogense G & IF ligger nummer tre med 31 point og en samlet målscore på 37-25.

Nr. Aaby IKs næste kamp spilles fredag den 12. april kl. 18:00 på udebane mod Krarup/Espe, der ligger nummer syv i rækken med 17 point. Bogense G & IF skal på banen søndag den 14. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod Årslev BK, der ligger nummer ni i rækken med 17 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.