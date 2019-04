Marstal IF slår Næsby BK med 2-0

Fynsserien, mænd, Marstal IF-Næsby BK 2-0 (1-0).

Der var pointmæssigt noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Marstal IF efter hjemmekampen mod Næsby BK. Søndagens kamp endte med en 2-0-sejr og tre point til Marstal IF. Sejren var den ottende i træk og den niende i sæsonen for Marstal IF i Fynsserien, mænd. Marstal IFs mål blev scoret af Jonas Kisby (40) og Kasper Kildegaard (50).

Efter hjemmekampen ligger Marstal IF nummer tre med 32 point og en samlet målscore på 30-15 efter 15 spillede kampe ud af 26. Næsby BK ligger nummer ni med 17 point og en samlet målscore på 37-38.

- Vi er meget glade for sejren og ydede en fin indsats foran et talstærkt publikum. Eneste minus er nok, at vi ikke lukkede kampen i første halvleg, hvor vi bestemt havde mulighederne, sagde Per Juel fra Marstal/Rise.

Fra Næsby BKs træner Kasper Jørgensen lyder det: Og han har ret. Vi var slet ikke klar i de første 45 minutter, vi sejlede stadig rundt. Det blev bedre efter pausen, men ikke nok, sagde Næsbys træner Kasper Jørgensen.

Marstal IFs næste kamp spilles søndag den 14. april kl. 14:00 på udebane mod bundholdet OB, der ligger sidst i rækken med fire point. Næsby BK skal også på banen søndag den 14. april, men allerede kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod Svendborg fB, der ligger nummer syv i rækken med 18 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.