Krarup/Espe løber ind i det syvende nederlag i sæsonen

Søndag kastede Krarup/Espes kamp mod Marstal IF et nederlag af sig.

På hjemmebane tabte Krarup/Espe søndag 2-3 til Marstal IF.

Nederlaget var det andet i træk og det syvende i sæsonen for Krarup/Espe i Fynsserien, mænd.

Krarup/Espes mål blev scoret af Frederik Karlsen (1) og Emin Kabiljagic-Tornehave (90).

Efter hjemmekampen ligger Krarup/Espe nummer syv med 17 point og en samlet målscore på 27-35 efter 14 spillede kampe ud af 26. Marstal IF ligger nummer tre med 29 point og en samlet målscore på 28-15.

Krarup/Espes træner har følgende kommentar:

- Jeg synes, at vi spiller lige op med modstanderen, og har endda perioder, hvor vi overmatcher dem, men vores momentum kommer for desværre for sent, var kommentaren fra hjemmeholdets træner, Khaled Saleh, efter nederlaget.

Krarup/Espes næste kamp spilles søndag den 7. april kl. 13:00 på udebane mod Svendborg fB, der ligger nummer 11 i rækken med 15 point.

Marstal IF skal også på banen søndag den 7. april, men først kl. 14:45. Det sker på hjemmebane mod Næsby BK, der ligger nummer otte i rækken med 17 point.

