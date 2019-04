Flemløse/Hårby taber til Allesø GF med 2-3

Fynsserien, mænd, Flemløse/Hårby-Allesø GF 2-3 (2-1).

Flemløse/Hårby tabte på hjemmebane 2-3 til Allesø GF og måtte dermed forlade banen uden point efter lørdagens kamp. Nederlaget var det syvende i sæsonen for Flemløse/Hårby i Fynsserien, mænd.Flemløse/Hårbys mål blev scoret af Andreas Rosenløv Jørgensen (17. str. og 37).

Efter hjemmekampen ligger Flemløse/Hårby nummer ti med 16 point og en samlet målscore på 26-31 efter 14 spillede kampe ud af 26. Allesø GF ligger nummer tre med 30 point og en samlet målscore på 43-23. Flemløse/Hårbys Mads Hemper (57) og Flemløse/Hårbys Rasmus Callesen (89) fik begge gule kort.

- Jeg syntes, at det er ærgerligt, at vi taber, men det er ikke sådan, at vi kan sige, at det var ufortjent. Med lidt held kunne vi måske have fået et point, fortæller F/H-træner Sten Foged.

Flemløse/Hårbys næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 13:00 på udebane mod O K S, der ligger nummer et i rækken med 34 point. Allesø GF skal på banen søndag den 14. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod Dalum IF, der ligger nummer seks i rækken med 20 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.