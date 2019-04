Dalum IF besejrer Morud IF med 4-3

Fynsserien, mænd, Dalum IF-Morud IF 4-3 (1-1)

Der var pointmæssigt noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Dalum IF efter hjemmekampen mod Morud IF. Søndagens kamp endte med en 4-3-sejr og tre point til Dalum IF. Sejren var den sjette i sæsonen for Dalum IF i Fynsserien, mænd. Dalum IFs mål blev scoret af Philip Stoustrup (40 og 90), Magnus Lauridsen (69) og Kristoffer W. Schmidt (78).

Efter hjemmekampen ligger Dalum IF nummer seks med 23 point og en samlet målscore på 26-22 efter 15 spillede kampe ud af 26. Morud IF ligger nummer 12 med 13 point og en samlet målscore på 22-39.

- Vi brændte alt for mange chancer, og fik derfor ikke lukket kampen før til allersidst. Men vi sloges for det, så på den baggrund var sejren fortjent nok, lød det efter opgøret fra Dalums træner, Michael Jørgensen.

Dalum IFs næste kamp spilles søndag den 14. april kl. 11:00 på udebane mod Allesø GF, der ligger nummer to i rækken med 33 point. Morud IF skal på banen lørdag den 13. april kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod SSV Højfyn, der ligger nummer fem i rækken med 28 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.