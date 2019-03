Allesø GF slår Årslev BK med 5-0

Pointmæssigt var der noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Allesø GF efter lørdagens opgør mod Årslev BK. Hjemmekampen endte med en 5-0-sejr og tre point til Allesø GF.

Sejren var den tredje i træk og den niende i sæsonen for Allesø GF i Fynsserien, mænd.

Allesø GFs mål blev scoret af Simon Marcussen (9 og 78), Anders Pedersen (48), Martin Petersen (62) og Nicolai Grønborg (81).

Efter hjemmekampen ligger Allesø GF nummer to med 30 point og en samlet målscore på 43-23 efter 14 spillede kampe ud af 26. Årslev BK ligger nummer ni med 17 point og en samlet målscore på 33-36.

Allesø GFs træner har følgende kommentar:

- Vi leverede en helstøbt indsats på en svær bane, og 5-0 var egentlig et passende billede af kampen. Og i forhold til vores ambition om en top fem placering var det en rigtig fin start, fastslog Allesø-træner, Daniel Piwodda.

Allesø GFs næste kamp spilles lørdag den 6. april kl. 15:00 på udebane mod Flemløse/Hårby, der ligger nummer ti i rækken med 16 point.

Årslev BK skal også på banen lørdag den 6. april, men allerede kl. 13:00. Det sker på hjemmebane mod O K S, der ligger nummer et i rækken med 31 point.

Kampen er dækket på baggrund af oplysninger fra et eller begge hold og DBU, og teksten er skrevet automatisk.