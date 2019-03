Kildemosens vinder over Tårup IF i målrig kamp<br/>

. Udekampen mod Tårup IF resulterede i tre point for Kildemosens. Lørdagens kamp endte 5-0.

Sejren var den første i sæsonen for Kildemosens i Kvinde Albaniserien. Efter udekampen ligger Kildemosens nummer et med tre point og en samlet målscore på 5-0 efter en spillet kamp ud af 12. Tårup IF ligger nummer to med nul point og en samlet målscore på 0-5. Kildemosens' næste kamp spilles søndag den 14. april kl. 11:00 på hjemmebane mod MG & BK, der ligger nummer fire i rækken med nul point. Tårup IF skal på banen lørdag den 6. april kl. 15:30. Det sker på udebane mod MG & BK, der ligger nummer fire i rækken med nul point.