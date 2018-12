Turist- og erhvervsdirektør: Synspunkt om Ærøs færger er fundet

Lokaldebat: T.B. Christiansen efterlyser Ærøs turist- og erhvervschefs synspunkter om den fremtidige færgetrafik tur/retur Ærø.

Efterlysningen så jeg sidst i et læserbrev første juledag. Godt jeg så det. For T.B. Christiansen skriver, at han har ledt med lup efter mine synspunkter.

Jeg bor på Ærø som T.B. Christiansen og har hverken hemmeligt telefonnummer, mailadresse eller messenger. Jeg deltager herudover med stor lyst i offentlige debatter og har endnu ikke hørt nogen sige, at jeg lider af skræk for at udtale mig. Heller ikke om færger.

I 2019 forventes Ærø at få to nye færger. Hermed vil der være færgeruter fra både Marstal, Ærøskøbing og Søby. Det hilser jeg velkommen. Det er nemlig afgørende for erhvervslivet, at færgekapaciteten er høj, og vi vil også med flere færger kunne tiltrække flere turister. Som fastboende er det ligeledes et stort plus med høj færgekapacitet og det samme for pendlere begge veje til og fra øen.

Men det drejer sig ikke kun om færgekapacitet. Det handler også om service. Her kan der for eksempel gøres mere for pendlere, og for dem, der i øvrigt gerne vil arbejde, mens de sejler. Det vil Ærøfærgerne gøre mere for i 2019. Færgerne må ligeledes gerne signalere endnu mere Ærø ved for eksempel at sælge mest muligt fra øen på færgerne. Oplevelsen af Ærø må meget gerne starte senest, når man går ombord. Det betyder også, at færgepersonalet er ambassadører for Ærø. Jeg er derfor også tilhænger af billettering ombord. For ved samme lejlighed kan færgepersonalet yde turist- og borgerservice. Det betyder ligeledes, at når de autonome færger en gang kommer, så vil jeg også tale for, at der ikke skæres ned på bemandingen, men at de ansatte bruger den frigjorte tid på mere service herunder turist- og borgerservice. Jeg er tilhænger af digitalisering og automatisering, men jeg er også tilhænger af menneskelig kontakt og dialog. Hver ting til sin opgave.

Det er et stort plus, at vi alle kan køre gratis med busserne på øen, og at vi tilmed kan have vores cykel med. Selv hunden er velkommen. I 2019 droppes taxa-ordningen og i stedet bruges der penge på busser til og fra de sene færger. De sene busser vil også gavne restauranter, butikker m.v., og vi kan besøge vores moster i Søby en aften og tage bussen retur til Marstal.

Vi kan også til tider helt undlade at tage bus og færge og i stedet koble op og klare dagens opgaver via internettet. Vi har nemlig noget af landets bedste fibernet. Et af mine nytårsforsætter vil være, at Ærø Kommune vedbliver at være en økonomisk bæredygtig ø-kommune. Det kræver blandt andet, at vi fortsat tiltrækker og fastholder både fastboende og virksomheder samt øger vores turisme. Jeg er overbevist om, at det nok skal lykkes. For viljen til at arbejde for sagen er stærk på Ærø.

Godt nytår.