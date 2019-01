Marstal gågade: Man tror, det er løgn

Lokaldebat: Jeg har desværre ikke læst artiklen med Per Holst, men som jeg har forstået det i avisen den 28. december 2018, klager han over "sin ende" af gågaden. I den forbindelse vil jeg mene, at det er dødhamrende ligegyldigt for den ene måned om året, der er åbent i Smageriet. Hele hjørnet Kongensgade/Kirkestræde, hvor ejendommene ligger, ligner noget, der er forladt, og lukket i 11/12 af året!

Når vi nu er i gang, var det på sin plads, at der kun blev udstedt spirtusbevillinger/restaurantbevillinger til de virksomheder, der har helårsåbnet og som også er med til at holde liv i samfundet om vinteren!

Hr. Lennart Mogensens idé om at smide 650.000 kroner ud af vinduet til gågade i Kongensgade er genial idet, at op til flere fragtfirmaer først kommer med færgen klokken 12 eller 13.20 og skal af med varer, skal de så bakke op/ned af Kongensgade og ud på Vestergade?

Bliver den idé til noget, vil jeg opfordre ALLE fragtfirmaer til, at butikker og kunder i midtbyen kan afhente deres eget gods hos fragtfirmaerne!

Skal der endelig lukkes for noget, så skal invalide og fragtkøretøjer have adgang HELE dagen !

I øvrigt, med alle de varer, der er udstillet og spærrer i gågaderne, er der ingen mulighed for at brand og redningskøretøjer kan komme uhindret igennem ved ulykke.