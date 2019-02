Debat: Vores forslag er ikke gammel vin på nye flasker

Debat: Kære læser,

Vi bliver lige nødt til at have noget på det rene! Studerende betaler altså "landsvejsprisen" når de rejser med Ærøfærgerne ifølge vores færgedirektør.

De rejser således ikke gratis som Lennart Mogensen oplyser i sin udtalelse i FAA d. 7. februar 2019 som svar på vores oplæg til udvikling. Vores forslag går i alt sin enkelthed ud på at gøre det gratis for studerende at komme frem og tilbage med Ærøfærgerne, hvis de har bopælsadresse på Ærø.

Med hensyn til kystsikringen så har jeg svært ved at se den sikring som Lennart Mogensen omtaler, meget vel beskrives det som værende igangsat, men det er alt for sent! Frivillige ærøboer med meget stor kærlighed til Ærø og Eriks Hale har egenhændigt sikret gennembruddet formindskes. Vi har på intet tidspunkt, siden vi lavede sten høfden 100 meter ud i Østersøen, set nogen anden form for kystsikring end den kystaktivisterne har opsat, vi skylder dem en STOR TAK for at ville sikre vores kyst i rette tid! Det er ikke tilstrækkeligt at det skal tage måneder eller år og det vil vi ha' gjort noget ved omgående med en midlertidig sikring udført af en ærøsk entreprenør.

Slutteligt vil jeg sige, at vi ønsker ikke at bringe "gammel vin på bordet", det er vores forslag heller ikke, vi ønsker at sætte trumf på udviklingen nu i Ærø Kommune og det ser vi slet ingen problemer i, at vi kan forliges om i kommunalbestyrelsen. Hvem ønsker ikke udvikling og sikkerhed? Der skal være plads til, at vi kan udvikle - ikke kun på enkelte områder, men tage fat og hånd om de muligheder, som vi har foran os. Vi kan spare os fattige eller vi kan udvikle os rige. Vi er står vagt om det sidste.