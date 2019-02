Debat: Vi vil ikke ophæve ø-støtten til de unge

Lokaldebat: Kære Axel (svar på Axel Jacobsens læserbrev bragt på Ærø-siderne den 19. februar, red.),

Jeg beklager, hvis du har fået indtrykket af at vores forslag om gratis persontransport til studerende skulle gå ud over en anden ordning. Det har mig bekendt ikke fremgået nogen steder, at vi ville ophæve en meget velfungerende ordning som de unge ærøske studerende nyder godt af.

Tværtimod så ønsker vi at hjælpe de unge mennesker - altså en forbedring i forhold til i dag! Forstå det derhen, at vi ønsker at understøtte fortræffelighederne ved at flytte til Ærø. Lange de fleste unge mennesker på HF Søfart har ikke bopæl her. Vores forslag skal være med til at sikre vores befolkningstal ikke kommer under 6000 inden næste kommunalvalg i 2021. Vi er desværre godt på vej.

Det er blot et forslag i rækken af mange, der skal gøre Ærø rigere. Vi vil udvikling - ikke afvikling!