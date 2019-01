Debat: - Vi er skuffede over dine første ord om sundhedsreformen, Ole Wej

Læserbrev: Kære Ole,

Så kom du på forsiden, igen! Sidste gang var det med guldregn over Ærø! Denne gang en langt mere dyster overskrift, og vi må ærligt talt sige, at vi er meget skuffede over dine første ord om sundhedsreformen, som ifølge dig vil betyde stor risiko for nedsmeltning af Ærø som selvstændig kommune.

Det er muligt, at samtlige røde borgmestre i Danmark er skolet fra partitoppen til at synes, at alt er sort og dystert, men det gavner absolut ikke Ærø. Hverken nu eller i fremtiden. Ærø har brug for en langt mere visionær og åbenhjertig tilgang til fremtidige udfordringer, det kunne jo være at det kunne skabe flere forskellige nye jobs i forbindelse med nye opgaver for kommunerne?!

Tænk en gang, hvis vi i din borgmesterperiode kunne vende befolkningsnedgangen? Vi ser gerne, at vi bruger vores kræfter på nye og spændende projekter, udvikling som gavner Ærø og erhvervslivet. Der er rigeligt at tage fat på, for bare at nævne nogle: udvikling af vores to lystbådehavne, vi kunne skabe rammerne på Marstal Havn med to beddinger for bevaringsværdige skibe, hvor målsætningen kunne være, at vi blev deres foretrukne vinterhi og væftsby; her er ekspertise, og oveni kan vi fortælle historien. Vi kunne også blive en selvforsynende ø eller en ø på batterier...

Tør du flytte dig i nye retninger, Ole, eller skal vi "bare" forsætte i samme rille? Vi er klar til at investere i fremtiden med de 2 x 10 millioner, vi har fået af den borgerlige regering.

Med ønsket om en lys befolkningsrig fremtid.