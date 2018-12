Debat: Venstre og Konservative giver Ærø en hjælpende hånd med finansloven

Ærø har mange unikke perler, som også denne gang har fået støtte. Det gælder blandt andet Motorfabrikken Marstal, hvor tre driftige kvinder har forvandlet den gamle fabrik til et innovativt maritimt iværksætterhus. Også udvidelsen af Søby Havn er med. De modtager 75 mio. over de næste tre år. Samtidig giver vi med finansloven 10 millioner kroner årligt i både 2019 og 2020 til Læsø, Samsø og Ærø. Det glæder os, for sådan hjælper vi med at skabe god vækst og arbejdspladser på øerne.

Men det er ikke kun i finanslovsforhandlingerne, at Venstre og Konservative har arbejdet for at skabe bedre betingelser for vækst og udvikling på Ærø. I forbindelse med udligningen mellem kommunerne i Danmark, har regeringen givet Ærø kompensation i form af en overgangsordning, så øen ikke rammes unødigt hårdt af den nye opgørelsesmetode for ældreudgifter.

Ærø er et enestående naturområde. Det skal vi både nyde og passe på. Med moderniseringen af planloven er der åbnet op for, at Ærø evt. kan udstykke nye sommerhusområder. Øen har ligeledes fået glæde af lavere færgetakster og det forhøjede pendlerfradrag i området, ligesom navigationsskolen har fået en hjælpende hånd. På den måde sikrer vi, at det bliver endnu mere attraktivt at bo og leve på Ærø.

Det vil Venstre og Konservative fortsat kæmpe for.