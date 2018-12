Debat: Udlændingene har ikke skylden for Danmarks problemer, Mads Fuglede

Læserbrev: I forbindelse med debatten om udvisning af unge Hamed udtaler Mads Fuglede (V) i FAA den 7. december, at en stram udlændingepolitik er nødvendig af hensyn til dansk økonomi, kultur og samfund.

Vore skiftende regeringer med flere partier har i et par årtier været krigsførende i Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen med flere lande, hvilket har medvirket til flygtningestrømme og immigration. Krigsførelsen bliver begrundet i hensyn til vores egen sikkerhed og til deres kultur - eksempelvis støtte til kvinderne og pigers skolegang.

Krig af hensyn til os selv. Udvisning af afviste asylansøgere af hensyn til os selv! Nogle af os mener, at truslen imod vort samfund ligger i vort eget land.

Mads Fuglede er bange for, at sammenhængskraften i vort samfund kan forsvinde. Vi mener ikke, at udlændingene har skylden: Det har Danmark selv i kraft af en politik, der indebærer manglende skatteindbetalinger fra de meget store firmaer, et Skat i sammenbrud, en finanssektor fyldt med banditter, privatiseringer af statslige institutioner, stadige nedskæringer på sociale ydelser og... pladsen tillader os ikke at opremse flere eksempler på den politik, der splitter det danske samfund.

Vi skal have en anden politik - en ny regering!