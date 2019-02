Debat: Rum på vogndækket af Ærøexpressen ekskluderer, udstiller og stempler handicappede

Læserbrev: Spørgsmål til Ærøexpressen:

Handicaprådet fik i november 2017 mulighed for at komme med kommentarer til indretningen af Ærøexpressens kommende færge. Det kan læses på Polweb.

Tegningerne skulle dog ændres, og derfor fik rådet stillet i udsigt at få mulighed for at kommentere de nye tegninger på et andet tidspunkt. Det er mig bekendt ikke sket.

Derfor spørger jeg om, hvad grunden er til, at der indrettes et lokale til handicappede, folk med barnevogn og andre, der har svært ved at komme frem, i niveau med vogndækket (som beskrevet i FAA 9. februar, red.).

I 2009 ratificerede Danmark Handikapkonventionen og har herefter skullet sikre, at personer med handicap kan nyde de rettigheder, som konventionen foreskriver. Det gælder også, at man som handicappet har ret til et liv som alle andre.

Jeg er gigtpatient, og for mit eget vedkommende skal jeg nok uanset mine smerter finde kræfter til at tage trapperne op til salonerne, men ikke alle har det sådan.

Men hvad med alle dem der godt kan gå på trapper, men ikke rejse sig fra et toilet? Hvor skal de sætte sig? Jeg kunne blive ved. Spørgsmålene er mange.

Jeg håber bare at der er tænkt på de kommunikationshandicappede, så der er teleslynge, blindskrift og infoskærme med de oplysninger der bliver sagt over højtalerne.

Derfor håber jeg også, at rummet til otte personer er en fejl på tegnebordet. Hvis det derimod ikke er en fejl, fører det mig til næste spørgsmål. For hvordan ser det så ud med landevejsprincippet og de penge, selskabet får til driften af overfarten?

Ifølge Handikapkonventionen har handicappede og deres organisationer mulighed for at klage over deres egen regering, hvis konventionen bliver overtrådt.

Jeg vil ikke klage over det private færgeselskab Ærøexpressen, hvis lokalet står ved magt.

Jeg vil i stedet overveje, om jeg skal klage over, at den danske regering yder økonomisk tilskud til en færgedrift, der med sit "udskilningsrum" på vogndækket ekskluderer, udstiller og stempler handicappede, når de rejser med den kommende færge mellem Marstal og Rudkøbing.