Debat: Politiet kriminaliserer uskyldige mennesker

Læserbrev: Politiet sigter hundreder, måske tusinder, for ulovlig våbenbesiddelse, og er bedt om at konfiskere lovlige våben!

Det skyldes massivt rod i deres registre, og i deres umådelige arrogance vælger de at kriminalisere alle disse mennesker i stedet for at bede våbenejere om at dokumentere betaling af afgift og at man har indgivet en samtykkeerklæring. Jeg kan dokumentere mine forhold, men hvor mange ligger inde med betalingsoplysninger og så videre efter flere år?

Ja, helt tilbage fra 2016 har disse sager ligget, og nu farer de frem med bål og brand mod uskyldige mennesker.