Debat: Nogle af os har naboer, hvor der ikke er mad nok på bordet

Læserbrev: Diskussionen om, hvad de 2 x 10 millioner kroner, som Ærø har fået tildelt i forbindelse med finansloven for 2019 - som "fattighjælp" - skal bruges til, fortsætter.

Flere har fremlagt gode konkrete forslag. Vi har jo - desværre - mange steder, hvor der kunne bruges "her og nu-nødhjælp". Vi har i dag (tirsdag, red.) sendt et brev til vor kommunalbestyrelse, hvor vi fremlægge vore egne tanker.

Forslag: Også her på øen har mange familier såvel som enlige i forvejen svært ved at få pengene til at slå til og få dækket de mest elementære behov for mad, varme etc.

Når virkningerne af den netop vedtagne finanslov for 2019 begynder at gøre sig gældende, vil det for disse mennesker blive endnu vanskeligere at få dagligdagen til at fungere.

Flere mangler samtidig et arbejde. Et "rigtigt" arbejde, som dels kan give penge til at leve for, dels kan give anciennitet i forhold til dagpengeregler eller andre steder.

Ærø har netop i forbindelse med finansloven fået bevilget 2 x 10 millioner kroner over de næste to år. Disse penge sendes til Ærø som en særligt udfordret ø-kommune og benævnes "fattighjælpen".

Der mangler varme hænder i ældreplejen. I plejehjemmene såvel som hos dem derhjemme. Vi foreslår, at der oprettes målrettede stillinger til nogle af disse mennesker på hjemmene og i hjemmeplejen. Vi opfordrer jer til at tage dette forslag med ind i debatten.

Det er muligt, at I også har tanker om, hvordan vi i fællesskab kan afhjælpe de helt akutte problemer omkring disse områder. De foreslåede stillinger kan tilrettelægges i samarbejde med personalet og de mulige kommende ansatte.

Vi opfordrer til, at man inddrager de relevante interesseorganisationer og faglige organisationer i snakken, som vi også fortsat deltager i.