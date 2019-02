Debat: Når man bliver bekymret over befolkningstallet, er man virkelig blevet øbo

Læserbrev: Gad vide, om det er, når man bliver bekymret ved meldingen om, at befolkningstallet på Ærø fortsat er faldende, at man så virkelig er blevet øbo? Den test består jeg. Jeg flyttede hertil med min familie 2. juledag 2004, og dengang boede der 6932 mennesker på Ærø. Her 14 år senere er befolkningstallet havnet på 6065. Det giver godt og vel en tilbagegang på 12 procent, svarende til at cirka én ærøbo ud af otte er væk. Det kommer ikke til mig som nogen overraskelse, tallene har jeg fulgt hvert år, men jeg bliver ikke mindre urolig af at kende fakta.

Spørgsmålet er, hvad vi sammen kan gøre for at vende udviklingen? Hvis vi lige går et skridt tilbage og ser på, hvad vi ikke behøver at rejse af øen for, men har her hos os selv, jamen så har vi blandt andet det, som mange børnefamilier og ældre efterspørger. Spørgsmålet bliver, hvordan vi kan hjælpe den gruppe mennesker med at realisere deres drøm om et liv på Ærø?

Mange søger hertil for at finde en bedre balance mellem arbejds-, fritids- og privatliv og er drevet af et behov for en øget adgang til en sanserig natur, et sundere liv, meningsfulde fællesskaber. For mange af dem og mange af os her er det et ønske om at tage afsæt i en hverdag, som er meningsfuld og helstøbt, og som ikke kun gavner os selv, men også den jord og de fællesskaber, som vi er en del af.

Et initiativ kunne være at skabe bofællesskaber på de ejendomme, der i dag ligger ubrugte hen og her give børnefamilier og ældre muligheden for at flytte til organiserede sociale fællesskaber. Her ville vi ikke længere behøve at købe aflad, men være med til i både ord og handling at gøre en forskel.

Med min optagethed af at skabe arbejdspladser på Ærø har jeg selvfølgelig selv en første kommentar til denne idé. "Men ingen kan jo leve af at lave deres egne gulerødder!". Nej, men er det et problem, hvis vi samtidigt med bosætningen er skarpe på, hvordan vi genererer arbejdspladser?

Jeg er klar over og værdsætter, at Ærø Turist- & Erhvervsforening sammen med Ærø Kommune målrettet har arbejdet på at øge befolkningstallet. Endda til forskellige målgrupper. Men udbyttet står endnu ikke mål med den udvikling, vi ønsker. Mit bidrag her skal være at sætte nye konklusioner og handlinger i spil og, som jeg ser det, gøre det med et helhedssyn, der inddrager en bredere vifte af indsatsområder.