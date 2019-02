Debat: Lennart, vi kan ikke være enige om alt

Læserbrev: Kære Lennart,

Du beskylder primært mig for ikke at ville håndhæve loven?! (svar på Lennart Mogensens (V) læserbrev trykt på Ærø-siderne den 31. januar, red.) Fordi vi stemmer imod p-vagter, er det ikke ensbetydende med, at vi ikke ønsker gjort noget ved problemet. Tværtimod talte vi varmt for at skilte og få gjort de ulydige borgere opmærksom på deres ulovligheder INDEN vi skred til bøder. I flere byer går man væk fra p-vagter og tidsbegrænsning, da det simpelthen skræmmer folk og kunder væk fra byer og butikker. Man kunne jo passende starte med at etablere flere p-pladser og få lavet langt bedre skiltning, end det vi har i dag. Hvis vi informerer borgerne først om, hvor de bedst og lovligt kan parkere, kommer vi problemet i møde på en ordentlig og venlig måde. Men I, et flertal, vil i stedet slå til med den store hammer, inden det sker. Det finder jeg forkert, og så er den ikke længere, vi kan ikke være enige om alt.

Slutteligt vil jeg sige, at vi meget hellere vil tale om udvikling, og hvad vi kan gøre for borgerne på Ærø. Ved udgangen af januar måned 2019 var befolkningen faldet med 20 personer til 6045. Det skal vi have lavet om på, og vi har nogle forslag, som jeg håber på bred opbakning til - også fra Venstre.