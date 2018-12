Debat: Læser lokalredaktøren sin egen avis?

Læserbrev: Jeg spekulerer på, om Anders Østerby læser Fyns Amts Avis.I sin kronik i mandagens udgave fremgår det, at Anders er stor tilhænger af, at der indføres parkeringsvagter, da det kun er pengepungen, der bestemmer, om bilisterne kan finde ud af at parkere ordentligt.For et par måneder siden var der en artikel, som fortalte om P-afgifterne i Odense. Efter at Folketinget fra 1. januar har fundet ud af, at det vil have 70 procent af afgifterne, koster det Odenses skatteydere 87,50 kroner hver gang, der bliver udstedt en P-afgift. Er det dog ikke bedre at beholde pengene på Ærø, selvom vi engang imellem må sno os lidt?