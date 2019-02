Debat: Konservativt forslag fører den ærøske ungdom 40 år tilbage i tiden

Læserbrev: I løbet af de sidste uger har man i FAA kunnet læse, hvordan såvel De Konservative på Ærø som De Radikale i regionen taler varmt for at komme de unge uddannelsessøgende ærøboer til hjælp ved at indføre gratis transport til uddannelsesskolerne på fastlandet. Hvor må de unge og deres forældre da blive glade og taknemmelige. Hvilken lykke, der så vil tilsmile dem.

Men hvad er det dog for noget galskab, man roder sig ud i? Det er at føre den ærøske ungdom mindst 40 år tilbage i tiden. Ærøske politikere og kommunale embedsmænd kæmpede i 70'erne og 80'erne en lang og indædt kamp for at få indført en ø-støtte-ordning, der indebar, at unge ærøboer kunne bo på kollegium eller på anden måde på værelse i Svendborg eller andre steder i forbindelse med at de gennemgik deres ungdomsuddannelse. Derved blev de unge på Ærø ligestillet med andre unge i det sydfynske. Godt nok betød det også, at vores unge flyttede tidligt hjemme fra. Måske betød det også, at mange her på øen tog 10. klasse med. Som jeg husker det, var såvel de unge som forældrene vældig tilfredse med ordningen. Jeg mener også at kunne huske, at utroligt mange af vore unge gennemførte deres ungdomsuddannelse med tilfredsstillende resultater, samtidig med, at de lærte at stå på egne ben.

Og hvad er det så, man vil nu? Jo, denne glimrende ordning skal afskaffes. De unge skal ikke bo på værelse under uddannelsen. Nej, de skal bo hjemme og sejle gratis, bemærk g r a t i s frem og tilbage mellem Ærø og Svendborg 200 skoledage hvert år i et, to eller tre år.

Har man mon spurgt de unge, hvad de siger til disse "fantastiske fremtidsudsigter"? Næppe. Har man spurgt forældrene? Næppe. Det ser ud som om, det er politikerfantasier, fremført uden mindste spor af omtanke. Jeg har lavet en løselig beregning af eksempelvis en ung ommelits skoledag, hvis han skulle vælge at rejse frem og tilbage mellem hjem og gymnasiet i Svendborg.

Hjemmefra ca. 04.30. Hjemme igen ca. 17.00. En stor del af året vil Ærø på hverdage kun blive oplevet i mørke. Arbejdsdag inkl. transport ca. 14 timer 30 minutter og bemærk fem dage hver uge.

Og i al stilfærdighed blot dette: Det at gå på gymnasiet er ikke blot at være elev. Det er at leve et ungdomsliv, hvor der sker rigtig mange ting uden for og på gymnasiet, ting som er med til at udvikle de unge, fordi man er sammen med klassekammerater og venner, og fordi man er ung i et ungdomsmiljø.