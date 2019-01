Debat: Konservative på Ærø ønsker ikke at følge landets love

Læserbrev: Medlemsfremgang hos De Konservative på Ærø. Da vi er imod p-vagter, har det givet os fremgang, udtaler Mads Boeberg, formand for De Konservative, efter sidste uges generalforsamling.

Tænk sig, det gamle konservative parti, med fordums dyder om at stå fast på et retssamfund, ovenikøbet med en justitsminister i regering, ønsker ikke at følge landets love. Det er godt nok en noget anderledes tilgang de ærøske konservative har til retssamfundet end deres hovedorganisation, som igen og igen ønsker stramninger på retsområdet, men sådan er det ikke på Ærø.

Her er man stolte over at kunne være imod en kontrol af, om parkeringsreglerne overholdes, eller næsten alle af de konservatives medlemmer, da Leo Holm stemte for og med flertallet for en ordning om at tilkøbe sig ydelsen af en p-vagt fra Sønderborg Kommune. Så kan man jo undres, når samme parti går ind for at tage imod politiets tilbud om "at bestille en betjent", for eksempel ved at bede om politiets fotovogne på bestemte strækninger på Ærø.

Hvis fotovognene skulle dæmme op for farlige situationer, synes man jo også, at en p-vagt kunne hindre parkeringer i kryds og steder, der gør oversigtsforholdene dårlige, hvilket kan medføre farlige situationer i trafikken.

Dobbeltmoralsk? Det syntes jeg.