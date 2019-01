Læserbrev: Det er dog utroligt, som ikke-rygere mener, at de skal adfærdsregulere rygernes livsstil.

Per Sørensen mener, at kommunen skal have nogle gode værdier, og derfor skal rygning i arbejdstiden forbydes.

Derfor bør kommunen af hensyn til signalværdien forbyde alle ansatte at spise i arbejdstiden, selvom det kun er dem med et BMI over 27, der sender dårlige signaler.

Antirygekampagner og -diktatorer kommer og går. Rygningen består - for evigt!