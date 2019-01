Debat: Jeg kan kontant afvise, at Ærø skal nedlægges

Læserbrev: Der har med løsrevne påstande været råbt ulven kommer og at Ærø Kommune skulle nedlægges. Det kan jeg klart og kontant afvise. Det blev aftalt i kommunalreformen, at Ærø er en selvstændig kommune, og det skal der ikke ændres på. Tværtimod så er det helt rigtigt, at vi med stor fælles indsats med afsæt i et stort engagement på Ærø netop fik sikret, at Ærø skal være en selvstændig Kommune som afsæt for fortsat videreudvikling af Ærø. Vi vil Ærø på udviklingskurs.

Samtidig er jeg meget glad for, at vi i den netop vedtagne finanslov har fået afsat 75 millioner kroner over de kommende tre år til udvidelsen af Søby Havn, så det nu er muligt at komme videre med projektet. Samtidig giver vi med finansloven 10 millioner kroner årligt i både 2019 og 2020 til Ærø. Det er jeg glad for lykkedes. Det hjælper også med at skabe god vækst og udvikling på Ærø.

For et par uger siden præsenterede vi fra Venstre og regeringen udspillet til sundhedsreform. Der skal skabes nye sundhedsfællesskaber, som skal bygge bro mellem borgerne, de praktiserende læger, kommunerne og hospitalerne. Det vil give mere indflydelse og flere opgaver lokalt i nye sundhedscentre.

Og der følger selvfølgelig penge med. Det står allerede klart i reglerne i dag, at når der kommer nye opgaver, så følger der penge med. Så der tørres ikke noget af på kommunerne. Tværtimod så lægges der faktisk også op til, at der skal følges op på den udligningsreform, der har været talt meget om.

I vores forslag til sundhedscentre får Ærø Kommune to pladser i bestyrelsen i sundhedscenterområde for Fyn og øerne, så Ærø får faktisk styrket sin indflydelse på sundhedsområdet.

Vores forslag til sundhedsreform er ikke centralisering. Regionerne glider ud, og vi styrker nærheden i behandlingerne når vi har behov for det. Der er behov for en styrkelse af det lokale sundhedsarbejde, således at det der kan klares lokalt får man bedre muligheder for. Til det alvorlige er vi som bekendt i gang med at bygge nyt supersygehus i Odense, ligesom Svendborg Sygehus fortsat som aftalt skal være specialsygehus.