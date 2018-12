Debat: Infrastrukturen mangler i debatten om bosætning

Læserbrev: For nogle dage siden bragte FAA på Ærø-siderne et stykke om bosætning på Ærø dette som følge af et afholdt oplægsmøde.

Nu har jeg i nogle dage gennemset stykket, og det endda med en meget stor lup for at finde bare lidt om den tænkte fremtids færgefart fra og til øen - ikke et ord derom, hverken den kommunale eller den kommende private færgefart. Der fulgte derfor (desværre) heller ikke en beskrivelse af, hvad den eksisterende lokalbefolkning ønsker sig af infrastruktur (færger), ej heller en beskrivelse af hvad eventuelt nytilkommende borgere og sommerhusejere (gamle som nye) måtte ønske sig med hensyn til samme infrastruktur (færger), og ej heller hvad en fremtidig turiststrøm til øen måtte kunne ønske sig.

Det må da være essentielle spørgsmål at stille og få både politiske og embedsmandsbesvarelser på; hvor er for resten turistchefen henne i denne debat?