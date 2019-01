Debat: I stedet for at gå i sort må vi tænke nyt på Ærø

Læserbrev: Regeringens forslag til en sundhedsreform, der betyder flere kommunale opgaver og et farvel til regionsrådet har fremkaldt mange reaktioner lige fra borgmesterens desperate udsagn om, at Ærø Kommune må lukke og slukke til mere afdæmpede bekymringer om den demokratiske medindflydelse i den skitserede fremtidige struktur.

Uanset regeringens farve efter et valg og uanset om regioner består eller ej, så er der ingen tvivl om, at der kommer reformer indenfor sundhedsvæsenet, der med stor sikkerhed betyder flere sundhedsmæssige opgaver lagt over på kommuner i ønsket om nærhed og sammenhæng for borgerne. Det betyder ikke nødvendigvis noget negativt for sundhedsvæsenet i Ærø Kommune, hvis de nødvendige bevillinger følger med.

I stedet for at gå i sort og fremmane skræmmebilleder er det nu tiden at være proaktiv, tænke nyt og konkret og give de overordnede sundhedsmyndigheder gode velargumenterede ideer til, hvordan vi kunne tænke os et sundhedsvæsen på Ærø organiseret centreret om vores sundhedshuse og sygehus.

Tænker vi som kommune positivt og konstruktivt, som vi har gjort med vores fokus på digitale løsninger indenfor sundhed, kan vi sikkert endda få noget godt ud af en reform. Vi kan få et tættere samarbejde mellem den kommunale sygepleje, sygehuset og de praktiserende læger og et sundhedsvæsen tilpasset Ærø med dens demografi og geografi.

Lad os tage det første skridt ved at etablere et sundhedsudvalg i kommunen, så vi er klædt på til fremtiden. Ærø Plus er parat.