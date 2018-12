Debat: Hvorfor er vores politikere tavse i Hamed-sagen?

Læserbrev: Indtil videre har en række mennesker udtalt sig i den triste sag om Hamed fra Marstal (i Facebook-julekaldelseren "Hameds jul" og i Fyns Amts Avis, red.): Vores lokale redaktør Anders Østerby, Jesper Kiel og Søren Søndergaard fra Enhedslisten, Andreas Steenberg fra de Radikale og forfatteren Knud Romer, plus en masse folk, der kender Hamed personligt.

Førstnævnte har alle udtrykt harme og dyb fortvivlelse over den usle og nedrige udlændingepolitik, der føres i disse tider. Dem, der kender Hamed, har alle fortalt om en ung mand, der gerne vil vores land, vil lære noget, yde noget. Så hvorfor i himlens navn vil man ikke beholde en så stor gevinst for vores land? Sikke en gave at få, og så vil man bare smide ham på porten, til et land, han ikke kender?

Vi er mange, der er triste og vrede over denne sag. Og vi kan reagere på hver vores måde. Men en ting undrer mig såre. Hvor er vores lokalpolitikere? Der må være varmhjertede imellem, der ikke billiger regeringens inhumane politik. Hvor er I, og hvad siger I? Kom nu ud af busken og dem af jer, der tør og vil: Bak op om Hamed og hans danske forældre.

P.S. Der nåede lige at komme et meget positivt indslag fra Søren Laxy (i "Hameds jul, red.), så tusind tak for det.